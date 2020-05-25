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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд разрешил Фонду госимущества сменить руководство Центрэнерго

Апелляционный суд разрешил Фонду госимущества сменить руководство Центрэнерго


фото: glavcom
Апелляционный суд отменил решение ОАСК, которым Фонду госимущества было запрещено увольнять с должности и.о. гендиректора компании Центрэнерго Владимира Потапенко

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Благодарен судьям Апелляционного суда, которые продолжили деятельность после необходимых противотеррористических мероприятий. Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго", - сообщил Сенниченко.

Напомним, 25 мая неизвестные "заминировали" Фонд госимущества и Шестой апелляционный суд.

Глава Фонда госимущества связал информацию о заминировании с Центрэнерго и процессом по изменению его руководства, который должен был пройти 25 мая

  • 26 февраля глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
  • После этого по иску одного из членов наблюдательного совета Центрэнерго суд запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции Центрэнерго, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.
  • Профильные издания связывают деятельность "Центрэнерго" и его нынешнего менеджмента с олигархом Игорем Коломойским.

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