Спада эпидемии COVID-19 еще нет, - Степанов

24 мая, 2020, 14:19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что желаемого спада эпидемии COVID-19 в Украине пока нет. Поэтому украинцам еще долго придется пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию

Об этом он сказал на онлайновом брифинге в воскресенье, 24 мая 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Мы видим уже на протяжении месяца, мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний ежедневно", - отметил чиновник.

"Мы очень хотели бы, чтобы уровень заболеваемости начал снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, будем придерживаться социальной дистанции", - добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 24 мая 2020 года, в Украине лабораторно подтвердили в общем 20 986 случаев COVID-19.

При этом за последние сутки 12 зараженных людей умерли.

Следует отметить, что вчера, 23 мая, Минздрав Украины заявляло о 432 новых случаев . Сегодня же речь идет о 406 .

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