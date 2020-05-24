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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: сегодня - на 26 случаев меньше, чем вчера

Коронавирус в Украине: сегодня - на 26 случаев меньше, чем вчера


фото: empr.media
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 24 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных. 7108 пациентов выздоровели. В общем заболели 1530 детей и 4069 медиков

За сутки зафиксировано 406 новых случаев, передает со ссылкой на пресс-служба Министерства здравоохранения Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 889 случаев;

Волынская область - 771 случай;

Днепропетровская область - 869 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 626 случаев;

Закарпатская область - 1061 случай;

Запорожская область - 410 случаев;

Ивано-Франковская область - 1277 случаев;

Кировоградская область - 473 случая;

Киев - 2623 случая;

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Киевская область - 1419 случаев;

Львовская область - 1333 случая;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 827 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1417 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1115 случаев;

Харьковская область - 910 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

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Хмельницкая область - 346 случаев;

Черновицкая область - 3028 случаев;

Черкасская область - 388 случаев;

Черниговская область - 129 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находится 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

По распространению коронавирусной инфекции можно следить с помощью сайта covid19.rnbo.gov.ua , специально созданного СНБО Украины.

Следует наглооситы, что вчера, 23 мая, Минздрав Украины заявляло о 432 новых случаев . Сегодня же речь идет о 406.

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