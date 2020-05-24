Коронавирус в Украине: сегодня - на 26 случаев меньше, чем вчера
За сутки зафиксировано 406 новых случаев, передает со ссылкой на пресс-служба Министерства здравоохранения Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 889 случаев;
Волынская область - 771 случай;
Днепропетровская область - 869 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 626 случаев;
Закарпатская область - 1061 случай;
Запорожская область - 410 случаев;
Ивано-Франковская область - 1277 случаев;
Кировоградская область - 473 случая;
Киев - 2623 случая;
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Киевская область - 1419 случаев;
Львовская область - 1333 случая;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 827 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1417 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1115 случаев;
Харьковская область - 910 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
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Хмельницкая область - 346 случаев;
Черновицкая область - 3028 случаев;
Черкасская область - 388 случаев;
Черниговская область - 129 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении находится 14 443 пациентов, из них 1273 ребенка и 3325 медработников.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
По распространению коронавирусной инфекции можно следить с помощью сайта covid19.rnbo.gov.ua , специально созданного СНБО Украины.
Следует наглооситы, что вчера, 23 мая, Минздрав Украины заявляло о 432 новых случаев . Сегодня же речь идет о 406.
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