Украинцам старше 75 лет обещают доплачивать 500 грн к пенсии
С таким обещанием министер социальной политики Марина Лазебная выступила в пятницу, 22 мая 2020 года, в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям около 500 грн", - сказала Лазебная.
По ее словам, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.
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"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", - рассказала Лазебная.
Вместе с тем, она также сообщила, что сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет 34 млрд. грн., тогда как в начале года он составлял 23 млрд. грн.
- Напомним, правительство собирается запустить с 2021 накопительную пенсионную систему .
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