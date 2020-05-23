Украинцам старше 75 лет обещают доплачивать 500 грн к пенсии

23 мая, 2020, 08:23

Более миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн

С таким обещанием министер социальной политики Марина Лазебная выступила в пятницу, 22 мая 2020 года, в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Мы разработали новые социальные инициативы. Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям около 500 грн", - сказала Лазебная.

По ее словам, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

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"Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии", - рассказала Лазебная.

Вместе с тем, она также сообщила, что сегодня дефицит Пенсионного фонда составляет 34 млрд. грн., тогда как в начале года он составлял 23 млрд. грн.

Напомним, правительство собирается запустить с 2021 накопительную пенсионную систему .

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