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Espreso.tvОбществоУкраина маргинальная: новый курс президента Зеленского

Украина маргинальная: новый курс президента Зеленского


фото: President.gov.ua
Первый год президентства Владимира Зеленского показал, что у его команды был хороший план. План - как победить на выборах. А что делать дальше, в штабе Зеленского никто не думал. Поэтому первый год был похож на бесконечные попытки новичка-любителя оседлать велосипед. То есть, было смешно и стыдно одновременно

Но этот шоковый период позади. Новичок до сих пор держится в седле, а количество сочувствующих зрителей сохраняется на приличном уровне. И хотя велосипедист пока крутил педали, в основном, в холостую, пора ему подумать, куда же, наконец, ехать.

Похоже, что соответствующие мыслительные операции привели команду президента к необходимости изменения курса. Логичный вопрос: как можно изменить то, чего не было раньше? В данном случае, речь идет не о реальном курсе, а о наборе мотивационных идей, которые первоначально сформировали образ Зеленского в украинской политике. Этот набор состоял, главным образом, из сюжетов сериала "Слуга народа" и включал в себя а) идею социальной справедливости; б) идею антиолигархической и антибюрократической революции; и в) идею быстрого достижения мира на Донбассе.

Все три идеи доказали за прошлый год свою полную несостоятельность, поэтому и возникла необходимость кристаллизации нового курса.

На самом деле выбор у Зеленского очень невелик. Теоретически он мог бы продолжить линию на конфронтацию с Путиным, сохранять откровенную прозападную ориентацию и по кирпичику выстраивать государственный суверенитет. При этом пытаясь балансировать между интересами олигархических групп и манипулируя властным ресурсом с помощью кадровых назначений. На этом пути, в случае успеха, он стал бы новым "Порошенко" и не имел бы другого выхода, как в конце концов провозгласить ценность государства и нации.

Но Зеленскому и его постсоветскому избирателю такой путь категорически не нравится. Поэтому "команда Зе" вынуждена строить свою политику "от противного". Не воевать с Путиным, не опираться на национальную идентичность, а не интегрироваться в евроатлантическое сообщество.

На этих трех "не" и учрежден новый курс команды президента, не столько заявлен официально самым Зеленским, сколько навязанный руководству государства общим информационно-политическим трендом последнего периода.

Накануне итоговой пресс-конференции президента были осуществлены две информационные спецоперации, объединенные целостным стратегическим замыслом и единым смысловым вектором. Их реализовали опытные бойцы "невидимого" медийного фронта Дмитрий Гордон и Андрей Деркач.

Первый выступил в маскхалате суперагента, который выполнил задание анонимных "спецслужб". Интервью, взятые у символических фигур "русской весны" - Натальи Поклонской и Игоря Гиркина, вообще могли бы остаться без внимания широкой публики, если бы не были сделаны именно в это время и в нынешнем политическом контексте. Оба персонажа уже в значительной мере маргинализированы в российском публичном пространстве, но для целей операции подходили как нельзя лучше.

Сегодня, когда президент Зеленский, а вместе с ним и государство Украина, оказались на стратегическом перепутье, повернуть государственный курс может даже мышиный хвостик. И Дмитрий Гордон взялся за дело с осознанием "исторического значения" своей миссии.

По сути, Гордон легализовал в Украине не только Поклонскую и Гиркина, но и вместе с ними саму российскую агрессию. После этого Зеленский на своей пресс-конференции легализовал Гордона, что указывает на предварительно утвержденный план.

До это окно Овертона настойчиво расширяли 112 канал, NewsOne, ZIK и Интер, а спецоперация Гордона осуществила лишь коррекцию нарратива. Главный месседж, донесенный через Поклонскую, заключается в том, что потеря Крыма произошла по вине самой Украины, а главный месседж Гиркина - войну на Донбассе начал не Путин, а Стрелков.

Обе позиции очень важны для "нормализации" украинско-российских отношений по кремлевскому сценарию.

Далее эстафету подхватил Андрей Деркач. Он вынес на свет Божий пленки, о которых, вероятно, уже с ноября 2019 г. рассказывает адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

В Украине их обнародовали как раз под годовую пресс-конференцию Зеленского, что мало создать выгодный информационный фон для атаки на "предшественника". То есть, это откровенный пас пророссийских сил действующей власти.

С другой стороны, это информационная помощь Трампу в его предвыборной кампании, о которой команда Зеленского договаривалась еще с прошлого лета. Обязательство исполнено, хотя и якобы "чужими" руками.

Понятно, что России также сегодня особенно выгодно представить Украину фиктивным государством, которое находится под внешним управлением США. На этом фоне западные санкции якобы теряют моральную убедительность, а российская агрессия предстает в образе геополитической "самозащиты".

Третья подсказка, которая должна сформировать политический выбор команды Зеленского, - последние данные социологических опросов. Они не только показали относительно высокий уровень доверия к действующему президенту, но и дают четкий ориентир, какая политика имеет шансы на успех. В представленной агентством "Рейтинг" иерархии лидером народных симпатий выступает русскоязычный и просоветский Леонид Кучма, а сторонники национально-патриотического и прозападного толка Ющенко и Порошенко занимают последние позиции.

И, наконец, четкий перечень ультимативных требований из Кремля прозвучал в заявлении российского МИД по поводу первой годовщины президентства Зеленского, что является беспрецедентным документом по мере цинизма и наглости при вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Очевидно, что тональность кремлевского ультиматума коррелируется с тезисом о "внешнем управлении", добросовестно повторенным несколько раз А. Деркачем из написанной кем-то бумажки.

Мобилизация пророссийских и реваншистских сил в украинской политике и информационной сфере началась не вчера. Но последние события указывают на четкую координацию их наступления с риторикой и действиями самой власти.

Все это свидетельствует о том, что после разрыва с Коломойским команда действующего президента окончательно делает ставку на союз с влиятельной группой отечественного истеблишмента, представленной в публичной политике феноменом ОПЗЖ. И эта группа взяла на себя привычные посреднические функции в деле продажи национальных интересов.

Спонсоры и выгодоприобретатели поворота - Ахметов, Пинчук, Коломойский и условная группа Фирташа (Левочкина). Фактически, это та самая коалиция, в 2013-м начала валить Януковича, а в 2014-м доверила свои интересы Порошенко. Ситуация очень похожа. Украина снова на грани коллапса, а олигархи ищут внешнего хозяина.

Почему Зеленский делает такой разворот? Ответ очевиден: ему надо выжить. Поэтому он ищет покровителя. Ситуация в экономике, политический раскол в среде "слуг", кадровый провал во всех направлениях государственной политики не оставляет ему другого шанса на политическое выживание.

Зеленский в роли младшего партнера Медведчука, Путина и Трампа может рассчитывать на некоторое ослабление внешнего давления, новые кредитные линии, а также на преданность постсоветского электората.

Правда, при этом к нему окончательно потеряют интерес в Европе и отвернутся патриотические избиратели. Но "Слуги народа" думают, что это не страшно.

Национал-патриоты скомпрометированы, деморализованы и разобщены между собой. А Берлин и Париж, наверное, вздохнут с облегчением, потому что в условиях экономического спада и новых пандемических угроз им будет совсем не до Украины и ее проблем.

В результате, Нормандский формат уйдет в прошлое, "Северный поток-2" достроят, санкции из России будут постепенно снимать. О НАТО и ЕС нам можно забыть.

Означает ли это реванш пророссийских сил и возвращение Украины в зону влияния Москвы? В определенной степени, да. Но не в том смысле, как это сегодня видится многим патриотам. Нет, Украина президента Зеленский не будет союзником России и, вероятно, даже не выполнит требования Путина, зафиксированные в Минских договоренностях. Она, скорее, будет "нейтральная" или "многовекторная", как когда-то во времена президентства Леонида Кучмы. Только теперь это уже будет Украина "маргинальная".

И для этого Украине будет уже вполне нормально выслушивать о том, как строить свою государственность. Россия будет рассказывать нам, по какой конституции жить, какую историю знать и с кем дружить во внешней политике. Польша определит, каких героев нам уважать. Венгрия поможет с образовательной политикой. Болгария научит, как правильно формировать административно-территориальное устройство. А Грузия имеет право вето на назначение в исполнительной власти.

 

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