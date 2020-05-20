В правительстве хотят запустить с 2021 года накопительную пенсионную систему

20 мая, 2020, 14:38

Министерство социальной политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Реформа коснется отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений за ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более 135 тыс. человек.

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по НППС) и формирование пенсионных активов в НППС будут страховые взносы, которые будут платить работодатели за счет повышенной ставки ЕСВ на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий", - говорится в пояснительной записке на сайте министерства.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы, в частности:

программа №1 дает право на получение пенсионных выплат после 50 лет и работе на вредных профессиях (так называемый список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин. Работодателям придется дополнительно до 22% ЕСВ платить еще 15%, в программе №2 - 7%, в программе №3 - от 3% по согласованию с работниками;

программа №2 - после 55 лет и работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин.

программа №3 дает возможность добровольно вступить в НППС на условиях, определенных в коллективных договорах и на получение пенсионных выплат по достижении 55 лет.

Согласно с законопроектом, страховые взносы, которые поступят за участников НППС, Пенсионный фонд Украины направлять в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и страховых компаний (СК), авторизованных Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Участники системы смогут самостоятельно уже с октября этого года выбирать НПФ и СК (принцип "пенсионные средства ходят за участником"), однако если они в течение трех месяцев не сделали выбор, то НПФ будет определено автоматически по порядку Пенсионного фонда Украины.

Минсоцполитики отмечает, что плюсом перехода к фондированные системы пенсионного обеспечения, где будущие пенсионные выплаты работникам будет обеспечено пенсионными активами, является отделение таких активов от деятельности предприятий, а также возможность наследования таких средств.