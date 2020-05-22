В апреле падение промышленности ускорилось до 16,2%, - Госстат

22 мая, 2020, 17:17

Объемы промпроизводства в апреле 2020 года уменьшились на 16,2% к соответствующим показателям апреля 2019 года. Больше всего пострадала Черновицкая область, показав 54,5% падения

Об этом говорится в данных Госкомстата.

Среди отраслей промышленности наибольшее падение наблюдалось в перерабатывающей - 20,3% против апреля 2019 года. В частности, производство автомобилей и прицепов упало более чем 2 раза - на 50,9%.

Добывающая промышленность сократилась на 11,2%, в том числе добыча угля сократилась на 35,1%.

В апреле только два вида промышленности росли - производство химической продукции (на 6,5%) и фармацевтических препаратов (на 17,1%).

По областям наибольшее сокращение пережили Черновицкая (-54,5%), Тернопольская (-32%), Днепропетровская (-31%), Донецкая (-33,1%) и Закарпатская (-29,1%) области.

Рост промышленности наблюдался лишь в Кировоградской (+3,2%), Полтавской (+0,5%) и Херсонской (+0,5%) областях.

Напомним, промышленность в 2020 году начала год с падения. В январе промпроизводство к показателю января 2019 года сократилось на 5,1% и на 8,4% по сравнению с декабрем.

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