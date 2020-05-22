Украина и Болгария договорились по Болградскому району, - МИД

22 мая, 2020, 20:55

Заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили обеспечение прав болгарской общины Болградского района Одесской области

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в Facebook.

По словам Бондаря, между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине.

"Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - отметил он.

В частности, в МИД заверили болгарского посла, что административно-территориальная реформа не повлияет на уровень обеспечения прав болгарской общины.