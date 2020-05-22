Украина и Болгария договорились по Болградскому району, - МИД
22 мая, 2020, 20:55
Заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили обеспечение прав болгарской общины Болградского района Одесской области
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в Facebook.
По словам Бондаря, между Украиной и Болгарией нет разногласий по обеспечению прав болгарской общины в Украине.
"Мы договорились решать все актуальные вопросы в конструктивном духе", - отметил он.
В частности, в МИД заверили болгарского посла, что административно-территориальная реформа не повлияет на уровень обеспечения прав болгарской общины.
- Народное собрание Болгарии призвало правительство повлиять на Украину в связи с административной реформой, чтобы сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе.
- Министерство иностранных дел выразило протест в связи с принятием парламентом Болгарии декларации по административно-территориальной реформе в Украине
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