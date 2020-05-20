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Espreso.tvОбществоУкраина выразила протест из-за декларации парламента Болгарии по админреформе в Одесской области

Украина выразила протест из-за декларации парламента Болгарии по админреформе в Одесской области

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с принятием парламентом Болгарии декларации по административно-территориальной реформе в Украине

Заявление распространила пресс-служба МИД Украины.

"Вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас абсолютно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств Украины, в частности болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти.

"Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с самыми современными европейскими практиками", - говорится в заявлении.

Также в министерстве отметили, что вопрос о Болградского района будет решен с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

  • Народное собрание Болгарии призвали правительство повлиять на Украину из-за административной реформы, чтобы сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе.
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