Украина выразила протест из-за декларации парламента Болгарии по админреформе в Одесской области

20 мая, 2020, 22:58

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с принятием парламентом Болгарии декларации по административно-территориальной реформе в Украине

Заявление распространила пресс-служба МИД Украины.

"Вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас абсолютно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины. Вызывают удивление и непонимание манипулятивные недостоверные утверждения о влиянии реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств Украины, в частности болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти.

"Украинская сторона неоднократно доказывала открытость и готовность содействовать развитию национальной самобытности украинских граждан с этническим болгарским происхождением. Права национальных меньшинств в Украине закреплены в национальном законодательстве и неуклонно защищаются государством в соответствии с самыми современными европейскими практиками", - говорится в заявлении.

Также в министерстве отметили, что вопрос о Болградского района будет решен с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.