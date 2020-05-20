Болгарский парламент призвал правительство повлиять на Украину, чтобы не разделять Болградский район Одесской области

20 мая, 2020, 18:49

Народное собрание Болгарии призвало правительство повлиять на Украину через административную реформу, чтобы сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе

Соответствующую декларацию поддержали 109 депутатов парламента, 19 воздержались, передает Еспресо.TV.

В заявлении сказано, что Болгария решительно не согласна с административными изменениями в Одесской области Украины и призывает сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.

"Народное собрание Республики Болгария настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в сообщении.

Парламент призвал болгарское правительство предложить организацию экстренной межправительственной встречи для обсуждения и определения конкретных мер и действий по защите прав и целостности болгарского меньшинства в Украине, в том числе путем обновления Протокола о сотрудничестве и обмене между министерством образования и науки Болгарии и и Украины на учебные годы 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024, регулирующих изучение болгарского языка; открытие Болгарской средней школы в Одессе и Украинского культурного центра в Софии, а также завершения ремонта дорожной инфраструктуры в Болградском, Тарутинском и Арцизском районах Украины.

"Народное собрание Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе дружественных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в документе.

Отметим, в рамках децентрализации на территории Болградского района где проживает более 60 тыс.жителей разных национальностей, трех объединенных территориальных громад Болградского, Кубейськои и Криничненськои

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