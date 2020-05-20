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Espreso.tvОбществоБолгарский парламент призвал правительство повлиять на Украину, чтобы не разделять Болградский район Одесской области

Болгарский парламент призвал правительство повлиять на Украину, чтобы не разделять Болградский район Одесской области

Народное собрание Болгарии призвало правительство повлиять на Украину через административную реформу, чтобы сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе

Соответствующую декларацию поддержали 109 депутатов парламента, 19 воздержались, передает Еспресо.TV.

В заявлении сказано, что Болгария решительно не согласна с административными изменениями в Одесской области Украины и призывает сохранить целостность болгарской общины в Болградском районе в ходе предстоящей административно-территориальной реформы.

"Народное собрание Республики Болгария настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе прекрасных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в сообщении.

Парламент призвал болгарское правительство предложить организацию экстренной межправительственной встречи для обсуждения и определения конкретных мер и действий по защите прав и целостности болгарского меньшинства в Украине, в том числе путем обновления Протокола о сотрудничестве и обмене между министерством образования и науки Болгарии и и Украины на учебные годы 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024, регулирующих изучение болгарского языка; открытие Болгарской средней школы в Одессе и Украинского культурного центра в Софии, а также завершения ремонта дорожной инфраструктуры в Болградском, Тарутинском и Арцизском районах Украины.

"Народное собрание Болгарии настаивает на том, что решение проблем болгарской общины в Украине является приоритетным вопросом, который должен решаться в духе дружественных отношений между двумя странами и в соответствии с европейскими ценностями", - говорится в документе.

  • Отметим, в рамках децентрализации на территории Болградского района где проживает более 60 тыс.жителей разных национальностей, трех объединенных территориальных громад Болградского, Кубейськои и Криничненськои

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