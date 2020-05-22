Убийство 7 человек на Житомирщине: стрелку сообщили о подозрении
22 мая, 2020, 21:45
Следователи управления Нацполиции в Житомирской области сообщило арендатору пруда о подозрении в совершении умышленного убийства
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, 22 мая 2020 года на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.
Арендатор водоема был задержан, на месте происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства убийства устанавливаются.
- В лесу в Житомирской области мужчина из компании друзей, уехавших на рыбалку, расстрелял семерых человек.
- Среди жертв - старший сержант Вульчин Виталий Степанович, который недавно вернулся с фронта
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-