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Espreso.tvОбществоУбийство 7 человек на Житомирщине: стрелку сообщили о подозрении

Убийство 7 человек на Житомирщине: стрелку сообщили о подозрении

Следователи управления Нацполиции в Житомирской области сообщило арендатору пруда о подозрении в совершении умышленного убийства

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 22 мая 2020 года на берегу пруда возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам. Среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Арендатор водоема был задержан, на месте происшествия изъято охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства убийства устанавливаются.

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