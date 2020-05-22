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Espreso.tvОбществоСтрельба на Житомирщине: среди жертв - старший сержант Вульчин, который недавно вернулся с фронта

Стрельба на Житомирщине: среди жертв - старший сержант Вульчин, который недавно вернулся с фронта


фото: detective-info
Во время конфликта на Житомирщине арендатор пруда застрелил из ружья 7 человек, среди жертв - старший сержант Вульчин Виталий Степанович, который недавно вернулся с фронта

Об этом сообщает пресс-служба Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины.

"Сегодня, 22 мая, около часу ночи в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья убил 7 человек. В этой страшной трагедии погиб наш побратим, отважный воин, старший сержант Вульчин Виталий Степанович. Он только что вернулся с фронта, где 8 месяцев оборонял нашу страну", - говорится в сообщении.

Он был застрелен во сне, когда отдыхал со своими друзьями.

"Мы будем внимательно наблюдать за ходом дела. Надеемся на справедливое наказание для убийцы. Мы выражаем искренние соболезнования семье Виталия Вульчина, его родным и близким. Он всегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

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