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Espreso.tvОбществоНа Львовщине не будут ослаблять карантин до 29 мая, - ОГА

На Львовщине не будут ослаблять карантин до 29 мая, - ОГА


фото: galka.if.ua
Во Львовской области не будут ослаблять с 22 мая карантин, поскольку в регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Сообщается, что областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить карантин в области до 29 мая.

Это означает, что все ограничения, которые действовали в области до сих пор остаются в силе. В частности, в регионе не начнет работать городской и междугородный общественный транспорт.

Так, за минувшие сутки на Львовщине подтвердили 65 случаев коронавируса и еще 53 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Отмечается, за неделю увеличилось количество людей, которые находятся в реанимации - с 12 до 30.

  • Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Черновицкая область не соответствует критериям этапа смягчения карантина с 22 мая.
  • В Ривненской области решили не ослаблять карантин с 22 мая, так как за прошедшие сутки в регионе зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.

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