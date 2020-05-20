"Не перейдут на следующий этап": Степанов сообщил, что Черновицкая область не сможет 22 мая смягчить карантин

20 мая, 2020, 17:44

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Черновицкая область не соответствует критериям этапа смягчения карантина с 22 мая

Об этом Степанов сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Еспресо.TV.

"На сегодня в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над этим и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, пребывающие в этих больницах", - отметил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что в целом первые послабления в регионах Украины, где это позволяет эпидситуация, состоятся уже 22 мая. В частности разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек, а также проведение религиозных мероприятий.

Напомним, 20 мая на заседании правительства было принято решение восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведение спортивных соревнований и обрядов в церквях.

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