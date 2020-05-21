Ровенщина не будет ослаблять карантин с 22 мая, - ОГА
Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook.
"Карантин в Ровенской области не смягчаем. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в соответствии с эпидситуацией в области. За прошедшие сутки на Ровенщине зафиксировали 66 случаев на COVID-19. Это антирекорд для области", - сообщил Коваль.
Все карантинные ограничения, действующие в области на сегодня, решили продлить еще на 7 дней. После этого комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вновь рассмотрит вопрос о послаблении ограничений.
Смягчить карантин в Ровенской области смогут, если в течение недели в области будет зафиксировано не более 150 новых случаев коронавирусной болезни.
- Напомним, в Ровенской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксировали вспышку коронавируса - подтверждено 12 случаев.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Черновицкая область не соответствует критериям этапа смягчения карантина с 22 мая.
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