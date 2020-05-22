Харьковское метро возобновит работу с 25 мая, - Кернес

22 мая, 2020, 15:46

В рамках ослабления карантина в Украине с 25 мая возобновляется работа метро в Харькове

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Кернес отметил, что в связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 25 мая.

"Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте, а также метро, - действует и сегодня", - отметил Кернес.

Напомним, по состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.

Мэр киева Виталий Кличко обратился к правительству: хочет ослабления карантина, хоть Киев не отвечает всем критериям.

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