Харьковское метро возобновит работу с 25 мая, - Кернес
22 мая, 2020, 15:46
В рамках ослабления карантина в Украине с 25 мая возобновляется работа метро в Харькове
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
Кернес отметил, что в связи с ослаблением карантина и на основании постановления Кабинета министров Украины, харьковский метрополитен начинает свою работу в 5:30 25 мая.
"Напоминаю, что карантин не отменен, а только ослаблен, и необходимость соблюдать санитарные нормы в общественном транспорте, а также метро, - действует и сегодня", - отметил Кернес.
- Напомним, по состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантинных ограничений.
- Мэр киева Виталий Кличко обратился к правительству: хочет ослабления карантина, хоть Киев не отвечает всем критериям.
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