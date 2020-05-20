Украина созвала заседание Контактной группы из-за угроз главаря "ЛНР"

20 мая, 2020, 12:04

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы в связи с угрозами главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский , сообщает Еспресо.TV .

По его словам, Кучма остается руководителем украинской делегации в Минске и участвует в видеоконференциях.

"Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма. Сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание Минской контактной группы", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня главари "ДНР" и "ЛНР" пригрозили эскалацией боевых действий за якобы обстрелы украинскими войсками линий электропередач.