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Espreso.tvОбществоОккупанты в ОРДЛО приводят войска в полную боевую готовность, - InformNapalm

Оккупанты в ОРДЛО приводят войска в полную боевую готовность, - InformNapalm

Главари террористов "ДНР/ЛНР" сообщили, что приводят свои войска в полную боевую готовность

Об этом сообщает Иnformnapalm .

Оккупанты заявили об "усилении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины". Однако издание отмечает, что это не соответствует действительности, поскольку СММ ОБСЕ в отчете № 118/2020 зафиксировала, что за предыдущие сутки количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях существенно уменьшилось.

Зато 20 мая российские оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил из различных типов оружия, в том числе с использованием запрещенных минскими протоколами минометов калибра 120 мм.

  • На прошлой неделе командование Вооруженных сил РФ перебросило оккупационным подразделениям боеприпасы и военную технику, среди которой больше десяти танков.
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