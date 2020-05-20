Оккупанты в ОРДЛО приводят войска в полную боевую готовность, - InformNapalm

20 мая, 2020, 20:58

Главари террористов "ДНР/ЛНР" сообщили, что приводят свои войска в полную боевую готовность

Об этом сообщает Иnformnapalm .

Оккупанты заявили об "усилении обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины". Однако издание отмечает, что это не соответствует действительности, поскольку СММ ОБСЕ в отчете № 118/2020 зафиксировала, что за предыдущие сутки количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях существенно уменьшилось.

Зато 20 мая российские оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил из различных типов оружия, в том числе с использованием запрещенных минскими протоколами минометов калибра 120 мм.