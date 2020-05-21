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Espreso.tvОбществоВ Молдове назначили дату президентских выборов

В Молдове назначили дату президентских выборов


фото: newsmaker
Выборы президента Молдавии состоятся 1 ноября 2020 года

Об этом сообщает Newsmaker .

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 г., поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.

"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.

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Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, но юридическая комиссия не рассмотрела ее и она не была вынесена на голосование.

Спикер парламента Зинаида Гречаная объяснила это тем, что поправка подана с нарушением регламента. Сам депутат утверждает, что требования регламента были соблюдены.

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