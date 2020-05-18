Молдовский оппозиционер обнародовал видео, как президенту страны Додону якобы передают деньги в пакете

18 мая, 2020, 15:04

Президент Молдовы Игорь Додон назвал видео фальшивкой и заявил, что не знает о содержимом пакета

Об этом сообщают молдовские СМИ, передает "Левый берег".

На видео, опубликованном депутатом от оппозиции Юрие Реницей от партии "Платформа DA" присутствуют трое: экс-лидер Демпартии и олигарх Владимир Плахотнюк, экс-вице-глава партии Сергей Яралов и сам Додон.

На видеокадрах Плахотнюк держит в руке пакет, в котором, как утверждает Реница, лежат деньги.

Стенограмма беседы:

Додон: Опять вы с кульками?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько мне дал Костя.

Додон: Отдайте Косте, и завтра он передаст их Корнелу. У меня в пять вылет, а ему надо выдать зарплаты.

Плахотнюк - Яралову: Он должен передать их Корнелу?

Додон: Да, они между собой разберутся.

Юрие Реница заявил о намерении обратиться в прокуратуру на основании указанного видео и заявлений, сделанных в нем Додоном. В то же время депутат призвал парламентариев поддержать инициирование процедуры устранения президента от занимаемой должности и принятие мер для привлечения его к ответственности.

В ответ на обвинения Додон написал на своей странице в фейсбуке, что не знает о содержимом пакета, а само видео является подделкой.

"Сегодня мы стали свидетелями новой серии все того же манипулятивного сюжета по демонстрации смонтированных видеокадров, которые были показаны еще в июне прошлого года", - заявил Додон.

"Я говорил и раньше, что во время тех бесед с Плахотнюком каждый придерживался своей тактики: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы все это снять. Я не знаю, что было в том пакете, все это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, фейки и манипуляции, которые кроются за этим, будут раскрыты, так же как все было раскрыто и с предыдущими записями", - написал президент.

Летом 2019 года молдавский телеканал Publika TV опубликовал видео, на котором Додон в беседе с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым якобы признался, что получал из России денежные переводы на содержание партии. При этом расходы на партию, как отметил Додон, доходят до $1 млн в месяц, а российский вице-премьер Дмитрий Козак якобы сказал ему, что если социалисты сформируют коалицию с демократами, то пусть Плахотнюк их и финансирует.

Напомним, что год назад в Молдове произошла смена власти - ДПМ ушла в оппозицию, а коалицию сформировали Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок ACUM. Новым премьер-министром стала Майя Санду - лидер партии "Действие и солидарность" (PAS), которая входит в блок ACUM, а спикером - председатель ПРСМ Зинаида Гречаный.

Коалиция распалась через несколько месяцев, и сейчас власть в стране контролирует партия Додона.

Влад Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии, когда ушел в оппозицию, и уехал из страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb