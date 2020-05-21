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Espreso.tvСпортСледующие матчи чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания

Следующие матчи чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания


фото: dfl.de
Матчи 27-го и 28-го туров чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших от коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги .

Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт заявил, что так в стране хотят выразить сочувствие.

"Коронавирус унес много жизней по всему миру. Немецкий футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура", - сказал Зайферт.

Чемпионат Германии по футболу восстановился 16 мая. В турнирной таблице первой идет мюнхенская "Бавария" (58 очков), дортмундская "Боруссия" вторая (54). Замыкает тройку лидеров "Боруссия М" (52 балла).

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