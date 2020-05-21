Следующие матчи чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания
21 мая, 2020, 20:41
Матчи 27-го и 28-го туров чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших от коронавируса
Об этом сообщает официальный сайт Немецкой футбольной лиги .
Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт заявил, что так в стране хотят выразить сочувствие.
"Коронавирус унес много жизней по всему миру. Немецкий футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два тура", - сказал Зайферт.
Чемпионат Германии по футболу восстановился 16 мая. В турнирной таблице первой идет мюнхенская "Бавария" (58 очков), дортмундская "Боруссия" вторая (54). Замыкает тройку лидеров "Боруссия М" (52 балла).
- 17 мая в своем первом после карантина матче "Бавария" победила "Унион" и упрочила лидерство в Бундеслиге .
- Напомним, 16 мая в первом после карантина матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Шальке" .
- Кроме этого, мёнхенгладбахская "Боруссия" победила "Анйтрахт" и вплотную приблизилась к лидерам Бундеслиги .
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