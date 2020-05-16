 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Боруссия" разгромила "Шальке" в чемпионате Германии по футболу

"Боруссия" разгромила "Шальке" в чемпионате Германии по футболу


фото: REUTERS
В первом после карантине матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Шальке"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Бундеслига первой из европейских топ-чемпионатов возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи проходят при пустых трибунах и с суровыми мерами безопасности - футболистам запрещено даже вместе праздновать голы.

В центральном матче 26-го тура чемпионата Германии "Боруссия" уверенно победила в "Рурском дерби" "Шальке"..

Счет на 29-й минуте открыл Эрлинг Холланд, который забил свой десятый в сезоне гол за "Боруссию". Предпочтение дортмундцев на 45-й минуте увеличил Рафаэль Геррейро.

До разгромного результаты сразу после перерыва довел Торган Азар. Окончательно "добил" "Шальке" на 63-й минуте Геррейро, который сделал дубль.

"Боруссия" победила "Шальке" 4:0, набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. От лидера - "Баварии" - дортмундцы отстают на 1 пункт.

"Шальке" 37 баллов и идет восьмым.

Чемпионат Германии

26-й тур

16 мая

"Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" 4:0

Голы: Холланд, 29 Геррейро, 45, 63, Азар, 48

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 мая, 2020 суббота

больше новостей

16 мая, 2020 суббота

15 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать