"Боруссия" разгромила "Шальке" в чемпионате Германии по футболу

16 мая, 2020, 18:45

В первом после карантине матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Шальке"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Бундеслига первой из европейских топ-чемпионатов возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Все матчи проходят при пустых трибунах и с суровыми мерами безопасности - футболистам запрещено даже вместе праздновать голы.

В центральном матче 26-го тура чемпионата Германии "Боруссия" уверенно победила в "Рурском дерби" "Шальке"..

Счет на 29-й минуте открыл Эрлинг Холланд, который забил свой десятый в сезоне гол за "Боруссию". Предпочтение дортмундцев на 45-й минуте увеличил Рафаэль Геррейро.

До разгромного результаты сразу после перерыва довел Торган Азар. Окончательно "добил" "Шальке" на 63-й минуте Геррейро, который сделал дубль.

"Боруссия" победила "Шальке" 4:0, набрала 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. От лидера - "Баварии" - дортмундцы отстают на 1 пункт.

"Шальке" 37 баллов и идет восьмым.

Чемпионат Германии

26-й тур

16 мая

"Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" 4:0

Голы: Холланд, 29 Геррейро, 45, 63, Азар, 48

Напомним, 26 апреля чемпионат Германии первым в Европе восстановился после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

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