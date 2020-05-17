"Бавария" победила "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии

17 мая, 2020, 22:49

В своем первом после карантина матче "Бавария" победила "Унион" и упрочила лидерство в Бундеслиге

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Берлине в конце первого тайма, на 40-й минуте арбитр встречи Бастиан Данкерт назначил пенальти в ворота "Унион", который реализовал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

На 80-й минуте преимущество мюнхенцев укрепил Бенжамен Павар, который забил гол после передачи Йозуа Киммиха.

"Бавария" победила "Унион" 2: 0, набрала 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Боруссию" из Дортмунда, мюнхенцы опережают на 4 пункта.

"Унион" имеет 30 очков и идет 12-м.

Чемпионат Германии

26-й тур

17 мая

"Унион" - "Бавария" 0: 2

Голы: Левандовски, 40 (пен.), Павар, 80

Напомним, 16 мая в первом после карантина матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Шальке" .

Кроме этого, мёнхенгладбахская "Боруссия" победила "Анйтрахт" и вплотную приблизилась к лидерам Бундеслиги .

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