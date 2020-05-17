"Бавария" победила "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Берлине в конце первого тайма, на 40-й минуте арбитр встречи Бастиан Данкерт назначил пенальти в ворота "Унион", который реализовал польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
На 80-й минуте преимущество мюнхенцев укрепил Бенжамен Павар, который забил гол после передачи Йозуа Киммиха.
"Бавария" победила "Унион" 2: 0, набрала 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Боруссию" из Дортмунда, мюнхенцы опережают на 4 пункта.
"Унион" имеет 30 очков и идет 12-м.
Чемпионат Германии
26-й тур
17 мая
"Унион" - "Бавария" 0: 2
Голы: Левандовски, 40 (пен.), Павар, 80
- Напомним, 16 мая в первом после карантина матче 26-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" победила "Шальке" .
- Кроме этого, мёнхенгладбахская "Боруссия" победила "Анйтрахт" и вплотную приблизилась к лидерам Бундеслиги .
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