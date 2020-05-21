На Ровенщине в доме престарелых произошла вспышка коронавируса, зафиксировали 12 случаев
Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
"В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - 6 работников и 6 подопечных. В связи с этим глава Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование относительно вспышки инфекции в заведении", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время в области создают комиссию под руководством Управления здравоохранения.
Восемь из обнаруженных больных находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Все больные из одного корпуса и он уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Чтобы предотвратить распространение вируса, глава ОГА Виталий Коваль поручил организовать в заведении вахтовый метод работы.
- Напомним, 20 мая в Киеве от коронавируса скончались трое, за сутки выписаны девять. Всего в столице 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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