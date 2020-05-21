 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Ровенщине в доме престарелых произошла вспышка коронавируса, зафиксировали 12 случаев

На Ровенщине в доме престарелых произошла вспышка коронавируса, зафиксировали 12 случаев


фото: reuters
В Ровенской области в доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксировали вспышку коронавируса - подтверждено 12 случаев

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов диагностировали коронавирусную инфекцию у 12 человек - 6 работников и 6 подопечных. В связи с этим глава Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование относительно вспышки инфекции в заведении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время в области создают комиссию под руководством Управления здравоохранения.

Восемь из обнаруженных больных находятся в стационаре, остальные - на самоизоляции. Все больные из одного корпуса и он уже изолирован. Сейчас в интернате работают две мобильные бригады медиков, обследуют контактных лиц. Для локализации вспышки проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Чтобы предотвратить распространение вируса, глава ОГА Виталий Коваль поручил организовать в заведении вахтовый метод работы.

  • Напомним, 20 мая в Киеве от коронавируса скончались трое, за сутки выписаны девять. Всего в столице 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

20 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать