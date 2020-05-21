Резников заявил о наличии 12 сценариев развития событий в ОРДЛО

21 мая, 2020, 15:32

В развитии событий по оккупированному Донбассу есть около 12 сценариев

Об этом заявил вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников, передают "Новости Донбасса" .

"Все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от различных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины", - подчеркнул министр.

По его словам деоккупация "может состояться в течение года, а может и не сразу".

"И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня около 12 сценариев развития событий. От негативных до позитивных", - сказал Резников.