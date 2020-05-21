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Espreso.tvОбществоРезников заявил о наличии 12 сценариев развития событий в ОРДЛО

Резников заявил о наличии 12 сценариев развития событий в ОРДЛО


фото: ОП
В развитии событий по оккупированному Донбассу есть около 12 сценариев

Об этом заявил вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников, передают "Новости Донбасса" .

"Все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от различных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины", - подчеркнул министр.

По его словам деоккупация "может состояться в течение года, а может и не сразу".

"И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня около 12 сценариев развития событий. От негативных до позитивных", - сказал Резников.

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