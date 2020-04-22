Зеленский пообещал завершение войны на Донбассе до конца каденции

22 апреля, 2020, 16:54

Об этом Зеленский сказал в фильме об итогах работы, отрывки которого показали на канале "Украина 24" .

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично", - сказал Зеленский в фильме о годе президентства.

Зеленский также анонсировал еженедельные встречи Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференций.

"Мы ускорили этот процесс и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что готов менять подход в случае неэффективности Минского процесса.

"Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - сказал Зеленский.

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