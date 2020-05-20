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Espreso.tvОбщество"Сейчас подпишу", - Зеленский о "антиколомойськом" законе

"Сейчас подпишу", - Зеленский о "антиколомойськом" законе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении в ближайшее время подписать так называемый "антиколомойский" закон о банках

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

Закон №2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" остается последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

"Сейчас я подпишу банковский закон - последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и МВФ. Я уверен, что подпишем (меморандум. - Еспресо) еще в мае. Тянуть дальше нельзя ", - отметил Зеленский.

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  • Напомним, накануне Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойський" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.

  • Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

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