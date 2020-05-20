"Сейчас подпишу", - Зеленский о "антиколомойськом" законе
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV
Закон №2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" остается последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.
"Сейчас я подпишу банковский закон - последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и МВФ. Я уверен, что подпишем (меморандум. - Еспресо) еще в мае. Тянуть дальше нельзя ", - отметил Зеленский.
Читайте также: В Нацбанке опровергли 10 мифов вокруг "антиколомойського" закона
-
Напомним, накануне Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойський" закон о банках (№2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности") во втором чтении. За него проголосовали 270 народных депутатов.
-
Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-