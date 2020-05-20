"Сейчас подпишу", - Зеленский о "антиколомойськом" законе

20 мая, 2020, 11:05

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV

Закон №2571-д "О внесении изменений в законы Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" остается последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ.

"Сейчас я подпишу банковский закон - последнее условие для подписания меморандума между государством Украина и МВФ. Я уверен, что подпишем (меморандум. - Еспресо) еще в мае. Тянуть дальше нельзя ", - отметил Зеленский.

Читайте также: В Нацбанке опровергли 10 мифов вокруг "антиколомойського" закона