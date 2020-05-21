Промоутер придумал, как провести бой Ломаченко - Лопес со зрителями

21 мая, 2020, 13:39

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум готов провести бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса на открытом воздухе, чтобы на нем смогли присутствовать болельщики

Об этом сообщает ESPN .

По словам Арума, он рассматривает вариант с проведением боя между Ломаченко и Лопесом на открытом воздухе, чтобы на нем могли присутствовать зрители, которых сейчас запрещено пускать на трибуны из-за пандемии коронавируса.

"Это большой бой, поэтому мы должны сделать что-то впечатляющее, причем со зрителями на трибунах. Организовать бой на открытом воздухе. Есть много инновационных вещей, которые мы можем воплотить в жизнь, соблюдая при этом правила социальной дистанции", - сказал Арум.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 20 мая Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре .

21 мая Теофимо Лопес заявил, что отказался выходить на ринг в июне из-за опасности заразиться COVID-19.

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