Промоутер придумал, как провести бой Ломаченко - Лопес со зрителями
Об этом сообщает ESPN .
По словам Арума, он рассматривает вариант с проведением боя между Ломаченко и Лопесом на открытом воздухе, чтобы на нем могли присутствовать зрители, которых сейчас запрещено пускать на трибуны из-за пандемии коронавируса.
"Это большой бой, поэтому мы должны сделать что-то впечатляющее, причем со зрителями на трибунах. Организовать бой на открытом воздухе. Есть много инновационных вещей, которые мы можем воплотить в жизнь, соблюдая при этом правила социальной дистанции", - сказал Арум.
Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.
- Напомним, 20 мая Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре .
- 21 мая Теофимо Лопес заявил, что отказался выходить на ринг в июне из-за опасности заразиться COVID-19.
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