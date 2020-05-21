 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПромоутер придумал, как провести бой Ломаченко - Лопес со зрителями

Промоутер придумал, как провести бой Ломаченко - Лопес со зрителями


фото: Getty Images
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум готов провести бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса на открытом воздухе, чтобы на нем смогли присутствовать болельщики

Об этом сообщает ESPN .

По словам Арума, он рассматривает вариант с проведением боя между Ломаченко и Лопесом на открытом воздухе, чтобы на нем могли присутствовать зрители, которых сейчас запрещено пускать на трибуны из-за пандемии коронавируса.

"Это большой бой, поэтому мы должны сделать что-то впечатляющее, причем со зрителями на трибунах. Организовать бой на открытом воздухе. Есть много инновационных вещей, которые мы можем воплотить в жизнь, соблюдая при этом правила социальной дистанции", - сказал Арум.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

20 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать