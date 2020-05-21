Соперник Ломаченко отказался от боя из-за страха подхватить коронавирус
Об этом сообщает iSport.ua .
По словам Лопеса, он отказался от предложения промоутерской компании Top Rank провести бой в июне, из-за опасности заразиться коронавирусом. Этот поединок мог стать для американца промежуточным перед боем с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Я не считаю, что это хорошая идея. На мой взгляд, мы возвращаемся к боксу слишком рано. Мы должны подождать немного дольше. Мне кажется, что один из боксеров может заразиться коронавирусом, и это будет нашей общей ошибкой. Я не говорю, что буду ждать еще год, но сейчас я просто хочу посмотреть на все со стороны. я буду наблюдать за первыми боксерскими вечерами и их результатами. Тогда я решу, что делать дальше", - сказал Лопес.
Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.
- Напомним, 20 мая Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре .
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