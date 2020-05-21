Соперник Ломаченко отказался от боя из-за страха подхватить коронавирус

21 мая, 2020, 09:41

Соперник украинского боксера Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес заявил, что отказался выходить на ринг в июне из-за опасности заразиться COVID-19

Об этом сообщает iSport.ua .

По словам Лопеса, он отказался от предложения промоутерской компании Top Rank провести бой в июне, из-за опасности заразиться коронавирусом. Этот поединок мог стать для американца промежуточным перед боем с Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Я не считаю, что это хорошая идея. На мой взгляд, мы возвращаемся к боксу слишком рано. Мы должны подождать немного дольше. Мне кажется, что один из боксеров может заразиться коронавирусом, и это будет нашей общей ошибкой. Я не говорю, что буду ждать еще год, но сейчас я просто хочу посмотреть на все со стороны. я буду наблюдать за первыми боксерскими вечерами и их результатами. Тогда я решу, что делать дальше", - сказал Лопес.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 20 мая Боб Арум заявил, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре .

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