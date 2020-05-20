Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных поединков и узнали новую дату боя

20 мая, 2020, 09:25

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре

Об этом сообщает ESPN.

По словам Боба Арума, Ломаченко и Лопес не будут проводить промежуточные бои и встретятся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) в сентябре.

"Я разговаривал и с Ломаченко, и с Лопесом. Оба отказались от промежуточных боев. Так что мы запланировали сделать бой в сентябре. С болельщиками или нет - без разницы", - сказал Арум.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас отметил, что в условиях пандемии коронавируса неважно, будут ли зрители на трибунах. Главное, что бой состоится.

"Ничего не имеет значения. Ничего кроме того, что Лопес выйдет в ринг к Ломаченко", - убежден Климас.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

Напомним, 14 мая Теофимо Лопес заявил, что его бой против Василия Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира не состоится.

19 мая Лопес заявил, что Ломаченко избегает боя за титул абсолютного чемпиона мира.

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