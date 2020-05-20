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Espreso.tvСпортЛомаченко и Лопес отказались от промежуточных поединков и узнали новую дату боя

Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных поединков и узнали новую дату боя


фото: Getty Images
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что бой украинского боксера против американца Теофимо Лопеса состоится в сентябре

Об этом сообщает ESPN.

По словам Боба Арума, Ломаченко и Лопес не будут проводить промежуточные бои и встретятся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) в сентябре.

"Я разговаривал и с Ломаченко, и с Лопесом. Оба отказались от промежуточных боев. Так что мы запланировали сделать бой в сентябре. С болельщиками или нет - без разницы", - сказал Арум.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас отметил, что в условиях пандемии коронавируса неважно, будут ли зрители на трибунах. Главное, что бой состоится.

"Ничего не имеет значения. Ничего кроме того, что Лопес выйдет в ринг к Ломаченко", - убежден Климас.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

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