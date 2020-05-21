Прокуратура возбудила дело из-за гибели комбата Губанова
21 мая, 2020, 20:48
Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирование вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона.
"По данному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.
- Напомним, комбат Сергей Губанов погиб вечером 20 мая вблизи поселка Трехизбенка Луганской области от осколочного ранения. Еще трое бойцов получили тяжелые ранения.
- 22 мая объявлено траурным днем в Луганской области из-за гибели комбата батальона полиции "Луганск-1" Сергея Губанова.
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