Прокуратура возбудила дело из-за гибели комбата Губанова

21 мая, 2020, 20:48

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирование вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона.

"По данному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.