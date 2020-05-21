"Мина была заложена именно на него", - Чорновол рассказала о погибшем на Луганщине комбате Губанове

21 мая, 2020, 14:24

По словам Чорновол, командир полицейского батальона "Луганск-1" Сергей Губанов патрулировал линию соприкосновения на Луганщине слишком хорошо, что и стало причиной его убийства боевиками

Об этом экс-нардеп и журналистка Татьяна Чорновил рассказала в Facebook.

"Большая потеря на фронте - погиб комбат "Луганск 1" Сергей Губанов. Мина была заложена именно на него... Наша "ползучая капитуляция" доползла до того, что на контролируемой нами территории враг охотится за нашими лучшими комбатами..." - написала Чорновил.

Она отметила, что Сергей Губанов был родом из Луганска.

"Он был уникальный командир. Полицейское патрулирование "нулевки" Луганщины, осуществлял его батальон "Луганск-1". Поэтому линия фронта на Луганщине в несколько раз более упорядочена, более надежна, и не такая дырявая, как в Донецкой области. Последний год "Луганск 1" имел обязанность патрулировать и так называемые зоны разведения в Станице-Луганской и Золотом, так это только благодаря профессионализму Сергея и его команды размыв линии фронта не стал катастрофой. Поэтому понимаете, как за ним охотились враги, он у них был костью в горле", - рассказала Чорновол.

Чорновол отметила, что за время войны Губанов успел побывать в плену "на подвале", а также, что его родители в Луганске отказались от сына за проукраинскую позицию.

Напомним, Сергей Губанов погиб от осколочных ранений боевиков 20 мая близ села Трехизбенка Новоайдарского района. Еще трое его бойцов получили тяжелые боевые ранения

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