Коронавирус: в Эстонии начали тестировать иммунные паспорта
Об этом сообщает Reuters .
Система призвана обеспечить более безопасное возвращение сотрудников на рабочие места после отмены карантинных мер, принятых в связи с пандемией SARS-CoV-2.
В команду разработчиков паспорта вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt.
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"Цифровой паспорт иммунитета направлен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества по всему миру двигаться дальше в своей жизни во время пандемии", - заявил агентству основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, которая разрабатывает паспорт, Таавет Хинрикус.
С помощью цифрового паспорта данными о результатах тестирования на коронавирус конкретного человека может пользоваться третья сторона, например работодатель. Для их передачи используется временный QR-код.
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По последним данным, в Эстонии официально зарегистрировано 1794 случая заражения коронавирусом, 64 пациента умерли. 956 человек вылечились от болезни.
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