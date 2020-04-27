Чили хочет выдавать специальные сертификаты людям, излечившимся от коронавируса. ВОЗ против

27 апреля, 2020, 11:52

Власти Чили заявили о намерении ввести специальные сертификаты для тех лиц, которые выздоровели от COVID-19

Такой документ позволит людям вернуться на работу, сообщает BBC .

"Чилийское правительство заявило, что воплотит контроверсионный план введения удостоверений для людей, которые переболели COVID-19. Эти документы позволили бы им вернуться на работу", - говорится в сообщении.

Эта инициатива базируется на уверенности чилийских властей в том, что люди, которые вылечились от коронавируса, имеют очень низкий шанс подхватить его второй раз.

В то же время Всемирная организация здравоохранения выступает против введения таких спецудостоверений, поскольку "нет никаких свидетельств, что люди, которые выздоровели от COVID-19, не могут заразиться снова". Поэтому, как заявили в ВОЗ, такие удостоверения могут создать ложное "впечатление безопасности".

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Более того, такие "сертификаты иммунитета" могут стать еще и вредными, поскольку приведут к полному игнорированию людьми медицинских советов и повышению риска распространения болезни, добавили в ВОЗ.

По состоянию на утро 27 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чили составляет 13 331, включая 189 летальных.