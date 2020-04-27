 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧили хочет выдавать специальные сертификаты людям, излечившимся от коронавируса. ВОЗ против

Чили хочет выдавать специальные сертификаты людям, излечившимся от коронавируса. ВОЗ против


фото: reuters
Власти Чили заявили о намерении ввести специальные сертификаты для тех лиц, которые выздоровели от COVID-19

Такой документ позволит людям вернуться на работу, сообщает BBC .

"Чилийское правительство заявило, что воплотит контроверсионный план введения удостоверений для людей, которые переболели COVID-19. Эти документы позволили бы им вернуться на работу", - говорится в сообщении.

Эта инициатива базируется на уверенности чилийских властей в том, что люди, которые вылечились от коронавируса, имеют очень низкий шанс подхватить его  второй раз.

В то же время Всемирная организация здравоохранения выступает против введения таких спецудостоверений, поскольку "нет никаких свидетельств, что люди, которые выздоровели от COVID-19, не могут заразиться снова". Поэтому, как заявили в ВОЗ, такие удостоверения могут создать ложное "впечатление безопасности".

Читайте также: Греция рассматривает возможность ввести "паспорт здоровья" для туристов

Более того, такие "сертификаты иммунитета" могут стать еще и вредными, поскольку приведут к полному игнорированию людьми медицинских советов и повышению риска распространения болезни, добавили в ВОЗ.

По состоянию на утро 27 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чили составляет 13 331, включая 189 летальных.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать