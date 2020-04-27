Чили хочет выдавать специальные сертификаты людям, излечившимся от коронавируса. ВОЗ против
Такой документ позволит людям вернуться на работу, сообщает BBC .
"Чилийское правительство заявило, что воплотит контроверсионный план введения удостоверений для людей, которые переболели COVID-19. Эти документы позволили бы им вернуться на работу", - говорится в сообщении.
Эта инициатива базируется на уверенности чилийских властей в том, что люди, которые вылечились от коронавируса, имеют очень низкий шанс подхватить его второй раз.
В то же время Всемирная организация здравоохранения выступает против введения таких спецудостоверений, поскольку "нет никаких свидетельств, что люди, которые выздоровели от COVID-19, не могут заразиться снова". Поэтому, как заявили в ВОЗ, такие удостоверения могут создать ложное "впечатление безопасности".
Читайте также: Греция рассматривает возможность ввести "паспорт здоровья" для туристов
Более того, такие "сертификаты иммунитета" могут стать еще и вредными, поскольку приведут к полному игнорированию людьми медицинских советов и повышению риска распространения болезни, добавили в ВОЗ.
По состоянию на утро 27 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чили составляет 13 331, включая 189 летальных.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР