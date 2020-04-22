Греция рассматривает возможность ввести "паспорт здоровья" для туристов

22 апреля, 2020, 10:22

Греческие власти хотят ввести "паспорт здоровья" для посетителей страны, что будет доказательством того, что человек не страдает коронавирусом COVID-19

Об этом заявил министр туризма Греции Гарри Теохарис, сообщает Geekreporter .

Министр заявил, что Греция в этом году будет только трехмесячный туристический сезон - с июля по сентябрь - но добавил, что если ситуация будет развиваться положительно, то в "бархатный сезон" в октябрь и ноябрь может наблюдаться увеличение количества туристов.

Однако самой большой проблемой для зависимой от туризма страны будет определить, кто сможет въехать в Грецию и как.

Министр Теохарис отметил, что продолжается дискуссия на уровне Европейского Союза, чтобы определить пути, которым гражданам ЕС в этом году позволят ехать в отпуск.

Целью Брюсселя является обеспечение надежного теста для каждого, кто желает поехать на летние каникулы в любую точку Европы.

Тестирование может проводиться государством-членом происхождения путешественника до того, как он седые на самолет или любой другой транспортное средство.

На данный момент пока непонятно, смогут ли граждане, которые не являются членами ЕС, вообще посещать страну этим летом или нет.