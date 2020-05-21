Бразильский футболист заявил, что хочет выступать за сборную Украины
21 мая, 2020, 16:20
Бразильский защитник Данило Силва согласился бы выступать за сборную Украины
Об этом сообщает Sport Arena.
Экс-игрок "Динамо" рассказал, что однажды ему предлагали украинское гражданство.
"Если бы поступило такое предложение от Федерации, я бы сказал да. Не думал бы дважды. Один раз с таким вопросом подходил Олег Блохин, когда был тренером" Динамо ", а в составе команды было много легионеров, и предложил мне сделать украинский паспорт. Но на тот момент я только три года отыграл в "Динамо" и это было невозможно ", - сказал Данило Силва.
33-летний бразилец играл за "Динамо" с 2010 до 2017 года. Сейчас он выступает в США за "Лос-Анджелес".
- Напомним, 13 мая Данилу Силва заявил, что гордится украинцами, вставшими на защиту своей страны от российской агрессии.
- 21 мая бразильский защитник Данило Силва объявил о желании вернуться в киевское "Динамо" .
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