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Espreso.tvСпортБразильский футболист заявил, что хочет выступать за сборную Украины

Бразильский футболист заявил, что хочет выступать за сборную Украины


фото: Getty Images
Бразильский защитник Данило Силва согласился бы выступать за сборную Украины

Об этом сообщает Sport Arena.

Экс-игрок "Динамо" рассказал, что однажды ему предлагали украинское гражданство.

"Если бы поступило такое предложение от Федерации, я бы сказал да. Не думал бы дважды. Один раз с таким вопросом подходил Олег Блохин, когда был тренером" Динамо ", а в составе команды было много легионеров, и предложил мне сделать украинский паспорт. Но на тот момент я только три года отыграл в "Динамо" и это было невозможно ", - сказал Данило Силва.

33-летний бразилец играл за "Динамо" с 2010 до 2017 года. Сейчас он выступает в США за "Лос-Анджелес".

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