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Espreso.tvСпортУкраина в моем сердце: бразильский футболист заявил о желании вернуться в "Динамо"

Украина в моем сердце: бразильский футболист заявил о желании вернуться в "Динамо"


фото: Getty Images
Бразильский защитник Данило Силва объявил о желании вернуться в киевское "Динамо"

Об этом сообщает SportArena.

По словам Данилу Силвы, если выпадет шанс вернуться в "Динамо", он обязательно им воспользуется.

"Я на 50% бразилец, на 50% - украинец. Люблю вашу культуру и ваших людей. Украина в моем сердце. Я играл 7 лет за "Динамо". Это лучший момент в карьере, это команда номер один для меня. Мой старший сын родился в Украине. И после его рождения сказал жене, что буду держать руку на сердце во время исполнения гимна Украины перед матчами. Я люблю Киев, и если будет шанс вернуться в "Динамо", сделаю это 100% или даже 200%", - сказал Данило Силва.

33-летний бразилец играл за "Динамо" с 2010 до 2017 года. Сейчас он выступает в США за "Лос-Анджелес".

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