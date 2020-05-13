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Espreso.tvСпортБразильский экс-футболист "Динамо" заявил, что гордится украинцами, которые встали на защиту своей страны

Бразильский экс-футболист "Динамо" заявил, что гордится украинцами, которые встали на защиту своей страны


фото: fcdynamo.kiev.ua
Бывший защитник "Динамо" бразилец Данило Силва заявил, что гордится украинцами, которые встали на защиту своей страны от российской агрессии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Силва рассказал, что хорошо помнит, как началась война между Украиной и Россией.

"Я помню, как все начиналось. За себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины. Очень много людей погибло, а во время революции их количество исчислялось сотнями, и от этого на душе было очень грустно", - вспоминает футболист.

Данилу Силва признался, что в его доме в Лос-Анджелесе флаг Украины висит рядом с бразильским, а сам он чувствует себя наполовину украинцем.

"Флаг Украины висит в моем доме в Лос-Анджелесе рядом с бразильским. Также на почетном месте у меня лежит и вышивка. А вот футболку с гербом Украины - трезубцем - я часто одеваю, когда выезжаю в город или на тренировку. Я по-прежнему наполовину украинец. Я часто вспоминаю время, проведенное в Киеве, люблю есть борщ, который научилась готовить моя жена. а мои дети, играя в футбол во дворе и выбирая команды, называют не "Сан-Паулу" или "Коринтианс", а "Динамо" и сборная Украины", - сказал Силва.

33-летний Данилу Силва играл за "Динамо" с 2010 по 2017 год. Сейчас бразилец выступает в США за "Лос-Анджелес".

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