 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт17-летняя украинская гандболистка сменит гражданство на российское

17-летняя украинская гандболистка сменит гражданство на российское


фото: handballfast.com
Украинская гандболистка Дарина Стаценко стремится получить российский паспорт

Об этом сообщает handballfast.com.

Уроженка Киева перебралась в российский Волгоград в 2016-м году по совету заслуженного мастера спорта Украины и бронзового призера Олимпийских игр 2004 года Елены Яценко.

17-летняя Дарина Стаценко выступает за "Динамо-Синара" на позиции левого полусреднего. Юная гандболистка уже работает над получением российского гражданства и хочет выступить на молодежном чемпионате мира в Румынии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

21 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать