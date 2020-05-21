17-летняя украинская гандболистка сменит гражданство на российское

21 мая, 2020, 17:43

Украинская гандболистка Дарина Стаценко стремится получить российский паспорт

Об этом сообщает handballfast.com.

Уроженка Киева перебралась в российский Волгоград в 2016-м году по совету заслуженного мастера спорта Украины и бронзового призера Олимпийских игр 2004 года Елены Яценко.

17-летняя Дарина Стаценко выступает за "Динамо-Синара" на позиции левого полусреднего. Юная гандболистка уже работает над получением российского гражданства и хочет выступить на молодежном чемпионате мира в Румынии.