17-летняя украинская гандболистка сменит гражданство на российское
21 мая, 2020, 17:43
Украинская гандболистка Дарина Стаценко стремится получить российский паспорт
Об этом сообщает handballfast.com.
Уроженка Киева перебралась в российский Волгоград в 2016-м году по совету заслуженного мастера спорта Украины и бронзового призера Олимпийских игр 2004 года Елены Яценко.
17-летняя Дарина Стаценко выступает за "Динамо-Синара" на позиции левого полусреднего. Юная гандболистка уже работает над получением российского гражданства и хочет выступить на молодежном чемпионате мира в Румынии.
- 19 мая бывший футболист "Динамо" Игорь Харатин заявил, что в Венгрии с пониманием отнеслись к его решению выступать за сборную Украины .
- Напомним, 20 февраля стало известно, что Игорь Харатин не будет менять украинское гражданство на венгерское.
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