Украинский футболист отказался принимать венгерское гражданство
20 февраля, 2020, 19:35
Журналист Игорь Цыганик заявил, что полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин не будет менять украинское гражданство на венгерское
Об этом сообщает FootballHub.
"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство. По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной", - сказал Цыганик.
В текущем сезоне Игорь Харатин сыграл за венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.
- Напомним, 5 февраля бывший полузащитник "Динамо" украинец Игорь Харатин получил предложение выступать за сборную Венгрии.
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