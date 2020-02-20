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Espreso.tvСпортУкраинский футболист отказался принимать венгерское гражданство

Украинский футболист отказался принимать венгерское гражданство


фото: twitter.com/fradi_hu
Журналист Игорь Цыганик заявил, что полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин не будет менять украинское гражданство на венгерское

Об этом сообщает FootballHub.

"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство. По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной", - сказал Цыганик.

В текущем сезоне Игорь Харатин сыграл за венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.

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