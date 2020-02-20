Украинский футболист отказался принимать венгерское гражданство

20 февраля, 2020, 19:35

Журналист Игорь Цыганик заявил, что полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин не будет менять украинское гражданство на венгерское

Об этом сообщает FootballHub.

"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство. По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной", - сказал Цыганик.

В текущем сезоне Игорь Харатин сыграл за венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Футболист выступает на позиции центрального полузащитника.