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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Динамо" рассказал, как в Венгрии отреагировали на отказ сменить гражданство

Экс-футболист "Динамо" рассказал, как в Венгрии отреагировали на отказ сменить гражданство


фото: Getty Images
Бывший футболист "Динамо" Игорь Харатин заявил, что в Венгрии с пониманием отнеслись к его решению выступать за сборную Украины

Об этом сообщает "Команда 1" .

По словам полузащитника "Ференцвароша", в Венгрии не обиделись, что он отказался выступать за национальную сборную этой страны.

"Думаю, что не обиделись. Все понимают, что Украина для меня родная страна. Я с детства мечтал играть в сине-желтой футболке первой сборной. Но могу сказать, что и в Венгрии чувствую себя, как дома. Мне здесь очень нравится", - сказал Харатин.

Он добавил, что ему нужно доказывать на поле, что он заслуживает снова получить вызов в сборную Украины.

"Меня еще не вызывали на следующий сбор. Так что нужно доказывать, прогрессировать в каждом матче, чтобы снова получить приглашение в национальную команду. Только так можно будет попасть в главную команду страны", - убежден Харатин, получивший вызов на мартовские товарищеские матчи против Франции и Польши, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.

25-летний Игорь Харатин является воспитанником "Динамо", с 2019 года выступает за "Ференцварош".

В нынешнем сезоне он сыграл за клуб из Будапешта 36 матчей, забил 1-го и отдал 2 результативные передачи.

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