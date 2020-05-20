Зинченко поиздевался над весом звездного одноклубника
Об этом сообщает footballua.tv.
По словам Зинченко, немецкий вингер за время карантина набрал 7 кг.
"Когда я ехал после сдачи теста на коронавирус, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. У него сейчас проблемы с весом. Сказали, что плюс семь кг", - сказал Зинченко.
Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера - "Ливерпуля" - на 25 очков.
В текущем сезоне 24-летний Лерой Сане провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок.
- 19 мая полузащитник английского "Манчестер Сити" Лерой Сане принял решение перейти в немецкую "Баварию" .
- 20 мая Александр Зинченко заявил, что возобновление чемпионата Англии выглядит маловероятным .
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