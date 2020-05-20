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Espreso.tvСпортЗинченко поиздевался над весом звездного одноклубника

Зинченко поиздевался над весом звездного одноклубника


фото: Getty Images
Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, что из-за лишнего веса не узнал одноклубника Лероя Сане

Об этом сообщает footballua.tv.

По словам Зинченко, немецкий вингер за время карантина набрал 7 кг.

"Когда я ехал после сдачи теста на коронавирус, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. У него сейчас проблемы с весом. Сказали, что плюс семь кг", - сказал Зинченко.

Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера - "Ливерпуля" - на 25 очков.

В текущем сезоне 24-летний Лерой Сане провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок.

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