"Бавария" покупает звездного одноклубника Зинченко
19 мая, 2020, 14:45
Нападающий английского "Манчестер Сити" Лерой Сане принял решение перейти в немецкую "Баварию"
Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, немецкий футболист не собирается продлевать контракт с "Сити", который истекает летом 2021 года.
"Бавария" и "Манчестер Сити" уже приступили к обсуждению суммы трансфера, однако пока они далеки от соглашения. Англичане требуют минимум 50 млн евро. Сколько готов заплатить мюнхенский топ-клуб, пока не сообщалось.
В текущем сезоне 24-летний Лерой Сане провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок.
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