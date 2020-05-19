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Espreso.tvСпорт"Бавария" покупает звездного одноклубника Зинченко

"Бавария" покупает звездного одноклубника Зинченко


фото: Getty Images
Нападающий английского "Манчестер Сити" Лерой Сане принял решение перейти в немецкую "Баварию"

Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, немецкий футболист не собирается продлевать контракт с "Сити", который истекает летом 2021 года.

"Бавария" и "Манчестер Сити" уже приступили к обсуждению суммы трансфера, однако пока они далеки от соглашения. Англичане требуют минимум 50 млн евро. Сколько готов заплатить мюнхенский топ-клуб, пока не сообщалось.

В текущем сезоне 24-летний Лерой Сане провел лишь 2 матча и результативными действиями не отличался. Вингер залечивает травму, у него разрыв крестообразных связок.

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