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Espreso.tvСпортЗинченко дал неутешительный прогноз по восстановлению футбольного сезона в Англии

Зинченко дал неутешительный прогноз по восстановлению футбольного сезона в Англии


фото: Getty Images
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что восстановление чемпионата Англии выглядит маловероятным

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам Зинченко, сейчас в Англии почти никто не верит в восстановление футбольного сезона после карантина.

"Я с нетерпением жду возобновления чемпионата. Но исходя из новостей, например, Шотландия завершает чемпионат, то мало кто верит в рестарт премьер-лиги. Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты - все отрицательные. Если у всех все будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе", - рассказал Зинченко.

Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера - "Ливерпуля" - на 25 очков.

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