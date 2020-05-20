Зинченко дал неутешительный прогноз по восстановлению футбольного сезона в Англии
Об этом сообщает "Футбол 1".
По словам Зинченко, сейчас в Англии почти никто не верит в восстановление футбольного сезона после карантина.
"Я с нетерпением жду возобновления чемпионата. Но исходя из новостей, например, Шотландия завершает чемпионат, то мало кто верит в рестарт премьер-лиги. Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты - все отрицательные. Если у всех все будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе", - рассказал Зинченко.
Чемпионат Англии был прерван из-за пандемии коронавируса в середине марта. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить при пустых трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах.
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера - "Ливерпуля" - на 25 очков.
- Напомним, 19 мая главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил категорически против досрочного завершения чемпионата Англии по футболу.
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