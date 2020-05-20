ВНО в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

20 мая, 2020, 16:53

Внешнее независимое оценивание в Украине проведут с 25 июня по 17 июля 2020 года

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге после заседания правительства в 20 мая, передает Еспресо.TV.

"Можем проинформировать о том, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Соответствующий график будет обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования и Министерства образования и науки до завтра", - сообщила Мандзий.

Мандзий заметила, что каждый участник и инструктор ВНО будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в пунктах тестирования обязательно будут антисептики.

Напомним, в МОН заявили, что внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

В МОН сообщали, что внешнее независимое оценивание планировали провести с 25 июня по 17 июля.

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