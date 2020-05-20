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Espreso.tvОбществоВНО в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

ВНО в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Мандзий


фото: slovoidilo
Внешнее независимое оценивание в Украине проведут с 25 июня по 17 июля 2020 года

Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге после заседания правительства в 20 мая, передает Еспресо.TV.

"Можем проинформировать о том, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Соответствующий график будет обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования и Министерства образования и науки до завтра", - сообщила Мандзий.

Мандзий заметила, что каждый участник и инструктор ВНО будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в пунктах тестирования обязательно будут антисептики.

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