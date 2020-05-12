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Espreso.tvОбществоВНО планируют провести с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

ВНО планируют провести с 25 июня по 17 июля, - Мандзий


фото: slovoidilo
Внешнее независимое оценивание состоится с 25 июня по 17 июля

Об этом заявила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Интерфакс-Украина .

"Планируем проведения ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.

Министерство образования работает над алгоритмом действий, как должно происходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен утвердить государственный санитарный врач.

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