ВНО планируют провести с 25 июня по 17 июля, - Мандзий
12 мая, 2020, 14:09
Внешнее независимое оценивание состоится с 25 июня по 17 июля
Об этом заявила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает Интерфакс-Украина .
"Планируем проведения ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.
Министерство образования работает над алгоритмом действий, как должно происходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.
Она уточнила, что этот алгоритм действий должен утвердить государственный санитарный врач.
- Все даты вступительной кампании в 2020 году сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации.
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