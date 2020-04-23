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Espreso.tvОбществоВ Минобразования назвали новые условия и даты проведения ВНО

В Минобразования назвали новые условия и даты проведения ВНО


фото: slovoidilo
Внешнее независимое оценивание в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По данным МОН, даты проведения ВНО будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.

"В условиях эпидемии проведения ВНО намного безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников составляют ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. А для сдачи вступительных экзаменов наоборот большинству поступающим и им родителям придется по несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране. В то же время вступительные экзамены обычно собирают гораздо большее количество людей в аудиториях, чем во время ВНО", - заявил заместитель министра Егор Стадный.

В МОН добавили, что формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. По правилам при составлении ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и двое инструкторов. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории.

Без изменений останутся количество тестов и их содержание. Каждый участник может составить максимум четыре теста, а количество заданий в них, основанные на изучаемом в апреле-мае 11 класса мала,

"Такая задача может быть только одна на весь тест, потому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразно. Модель ранжирование результатов тестирования снижает влияние внешних факторов и УЦОКО сможет статистически сгладить определенные пробелы в подготовке участников из-за карантина", - говорится в сообщении.

  • И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в случае прекращения карантина в начале лета, ВНО проведут, начиная с 25 июня.
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