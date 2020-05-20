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Espreso.tvОбществоВ Италии снова растет смертность и количество новых заражений коронавирусом

В Италии снова растет смертность и количество новых заражений коронавирусом


фото: reuters
Суточные показатели смертности от коронавируса и новых случаев заражения снова начали расти в Италии

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, за минувшие сутки в итальянских больницах умерли 162 пациента с COVID-19 против 99 днем ранее (самый низкий показатель смертей за сутки с начала общенационального карантина).

Количество новых случаев инфицирования почти удвоилось с 451 в понедельник до 813 во вторник.

Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 226 699. Италия занимает шестую позицию в мире после США, России, Испании, Великобритании и Бразилии.

С начала пандемии от коронавируса умерли 32 169 пациентов. Италия - третья в мире по количеству летальных случаев - после США и Великобритании.

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Почти 130 тысяч человек уже победили COVID-19 в Италии. Количество активных случаев болезни снизилось до 65 129 с 66 553.

По данным Университета Джонса Хопкинса в мире с начала пандемии коронавируса заразились 4,8 млн человек. От инфекционной болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, умерли более 319 тысяч человек. Более 1,7 млн человек по всему миру уже выздоровели.

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