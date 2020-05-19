В Чехии зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает Радио Свобода.
Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 8586 случаев заболевания COVID-19.
О новых летальных случаях не сообщается, их остается 297.
11 мая в рамках ослабления карантина в Чехии открылись крупные магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.
Рестораны, гостиницы, театры и большинство других заведений в стране должны открыться 25 мая. С этого дня можно будет посещать начальные школы, но это не является обязательным.
Запрет на необязательные поездки и выезд за границу был снят с некоторыми ограничениями.
До 10 человек могут встречаться на публике.
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