В Чехии зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

19 мая, 2020, 15:56

За прошедшие сутки в Чехии резкий скачок заболеваемости коронавирусом: заразились 111 человек, что является самым высоким показателем за месяц

Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего с начала эпидемии в стране диагностировали 8586 случаев заболевания COVID-19.

О новых летальных случаях не сообщается, их остается 297.

11 мая в рамках ослабления карантина в Чехии открылись крупные магазины, торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

Рестораны, гостиницы, театры и большинство других заведений в стране должны открыться 25 мая. С этого дня можно будет посещать начальные школы, но это не является обязательным.

Запрет на необязательные поездки и выезд за границу был снят с некоторыми ограничениями.

До 10 человек могут встречаться на публике.