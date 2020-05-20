В США на авиабазе разбился истребитель F-35

20 мая, 2020, 15:51

В Соединенных Штатах на авиабазе во Флориде разбился истребитель пятого поколения F-35A Lightning II

Об этом сообщает командование авиабазы Эглин во Флориде.

Сообщается, что событие произошло поздно вечером 19 мая при заходе на посадку на авиабазу Эглин.

"Пилот успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния и дальнейшего наблюдения", - говорится в сообщении.

В это время он находится в стабильном состоянии.

"На момент инцидента он выполнял запланированный ночной учебный полет", - говорится в сообщении.

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В настоящее время ведется расследование инцидента. При этом отмечается, что никто не пострадал.

Отметим, что это не первое падение истребителя на авиабазе Эглин за последнюю неделю. Ранее сообщалось, что вблизи авиабазы разбился истребитель F-22 . Пилоту удалось катапультироваться.